"Удовлетворял себя перед детьми" - во дворе многоэтажки задержали извращенца

Автор: 0629.com.ua В Мариуполе Донецкой области задержали извращенца

16 июля в Мариуполе Донецкой области задержали извращенца.

Его заметили на ул. Сеченова между домами. Об этом рассказал местный житель Виктор, передает 0629.com.ua.

"Он открыто удовлетворял себя перед детьми. Залезал на первый этаж по решетке и заглядывал в окно квартиры, где живет женщина с детьми", - обяснил Виктор.

Местным жителям он рассказал, что имеет психологическую зависимость. Интересуют его в сексуальном плане только представительницы женского пола.

Местные около 19:30 вызвали полицию, правонарушителя задержали. В полиции случай пока не прокомментировали.

Видео содержит нецензурную лексику!

Активисты запорожской общественной организации "Спадщина" вычислили очередного "любителя" малолетних. Им оказался 28-летний Никита Перевозников. На сайте он познакомился с 13-летней школьницей, которую склонял к интиму.