Ударил по голове и изнасиловал. Педофил напал на 12-летнюю девочку

Педофил напал на 12-летнюю девочку. Фото: kyiv.znaj.ua/

В Подольском районе Киева педофил напал на 12-летнюю девочку.

Она возвращалась от подружки, когда к ней подошел неизвестный мужчина. "Он заговорил с девочкой, а потом нанес сильный удар по голове. Оглушенного ребенка преступник затащил в здание и изнасиловал", - пишет "Обозреватель".

Школьницу доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Насильника задержали. Им оказался 32-летний киевлянин. Мужчина ранее работал водителем у "випов", принимал участие в различных съемках.

Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина приставал к 6-летней девочке посреди улицы

В Киеве на ул. Академика Стражеско, 6 в детской поликлинике на девочку напал педофил. Произошло это 26 августа примерно в 11:30 в туалете медучреждения. Мужчина, угрожая кулаком, заставил ребенка снять белье, включил видеозапись на телефоне и заставил показать половые органы. После чего скрылся.