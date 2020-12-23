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среда, 23 декабря 2020 08:53

Учитель вытолкал 14-летнюю школьницу из класса. Оба обратились в полицию

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Учитель вытолкал 14-летнюю школьницу из класса. Оба обратились в полицию
В Конотопе Сумской области учитель черчения школы №5 Александр Дубина вытолкал восьмиклассницу, которая срывала урок. Фото: скриншот с видео

В Конотопе Сумской области учитель черчения школы №5 Александр Дубина сцепился с ученицей 8 класса и силой вытолкал ее из кабинета во время урока.

Мать 14-летней девочки уже написала заявление в полицию об избиении ребенка. Учитель подал встречное заявление на унижение чести и достоинства. Его заявление полиция даже не рассматривала. А вот насчет ученицы открыли производство по факту нанесения легких телесных повреждений. Свое расследование начали и в управлении образования, сообщает ТСН.

Учитель говорит, что школьница срывала урок и никак не реагировала на его замечания. Ему ничего не оставалось, как позвонить маме. А та - послала его "на три буквы". Это могут подтвердить одноклассники девочки. Когда учитель попытался забрать у девочки телефон, она набросилась на него и начала царапаться, драться и разбрасывать стулья и парты.

"Мне пришлось взять ее за куртку и вытолкнуть из класса", - рассказал преподаватель в соцсети. При этом он извинился за свое поведение и призвал коллег не делать его ошибку.

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Заместитель директора школы хоть и признает, что его коллега действовал непрофессионально, но оправдывает его. Он также рассказал, что девочка перевелась в их школу из городской гимназии 2 года назад. Ее знают в уголовной полиции и службе по делам детей. Через проблемное поведение родителей уже просили забрать свою дочь в другое учебное заведение, но они отказались.

Ученики говорят, что учитель хороший, спокойный и они даже не представляют, как его так можно было разозлить. Один школьник рассказал, что 14-летняя ученица однажды даже напала на ученика.

Учителю грозит, как минимум - это выговор. А вот школьницу за поведение наказать не могут. В школу сейчас ходят и педагог, и ученица. Но уроки черчения девочка посещает только в присутствии завуча.

В Хмельницком учительница математики ударила шестиклассника по голове дневником и обозвала психом. А потом схватила за свитер и силой вытолкала из класса. Разозлись, потому ученик забыл дома ручку и хотел одолжить ее у кого-то из одноклассников.

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Дата
23
декабря

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