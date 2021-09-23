Учитель торговал наркотиками в перерывах между уроками

В Хмельницком 22 сентября задержали 38-летнего педагога одного лицея города, который сбывал амфетамин.
Во время обысков у преподавателя, кроме амфетамина, изъяли марихуану, "соли", устройства для употребления наркотиков, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Мужчина сбывал наркотические вещества среди наркозависимых города. Временами использовал для этого даже перемены между занятиями в учебном заведении, где работал. Задержали его во время сбыта очередной дозы амфетамина", - рассказали полицейские.
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Злоумышленника задержали. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.
Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Супругов из райцентра Турка Львовской области задержали за продажу наркотиков. Покупали их за границей и распространяли в нескольких областях Украины.
Оба - школьные учителя. Работали в селе Шумяч Турковского района.
Наркотиков и психотропных веществ у них изъяли на 250 тыс. грн. Имели сообщников.
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