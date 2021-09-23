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четверг, 23 сентября 2021 18:24

Учитель торговал наркотиками в перерывах между уроками
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В Хмельницком полицейские задержали педагога, который занимался сбытом амфетамина
Фото: hm.npu.gov.ua
В Хмельницком полицейские задержали педагога, который занимался сбытом амфетамина
В Хмельницком полицейские задержали педагога, который занимался сбытом амфетамина
В Хмельницком полицейские задержали педагога, который занимался сбытом амфетамина

В Хмельницком 22 сентября задержали 38-летнего педагога одного лицея города, который сбывал амфетамин.

Во время обысков у преподавателя, кроме амфетамина, изъяли марихуану, "соли", устройства для употребления наркотиков, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина сбывал наркотические вещества среди наркозависимых города. Временами использовал для этого даже перемены между занятиями в учебном заведении, где работал. Задержали его во время сбыта очередной дозы амфетамина", - рассказали полицейские.

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Злоумышленника задержали. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Супругов из райцентра Турка Львовской области задержали за продажу наркотиков. Покупали их за границей и распространяли в нескольких областях Украины.

Оба - школьные учителя. Работали в селе Шумяч Турковского района.

Наркотиков и психотропных веществ у них изъяли на 250 тыс. грн. Имели сообщников.

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