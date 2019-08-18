Убили и закопали: под Киевом нашли мертвым без вести пропавшего мужчину

Под Киевом нашли убитым без вести пропавшего 23-летнего мужчину.
Его разыскивали почти неделю. Мужчину убили и закопали в лесу в Киево-Святошинском районе, сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов.
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"Об исчезновении мужчины сообщили в полицию его родственники. Почти неделю продолжались его поиски, мы прорабатывали различные версии. Оперативным путем мы вышли на злоумышленников, причастных к его исчезновению. Установлено, что у одного из мужчин сложились неприязненные отношения с сожителем своей матери. Чтобы отомстить, он со своим товарищем похитили мужчину, вывезли на автомобиле в лес, где убили и закопали. Вещи покойного сожгли", - рассказал Небытов.
Подозреваемых задержали, они в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается.
В Дубровице на Ровенщине полицейские нашли остатки 41-летнего мужчину, пропавшего еще в августе 2015 года. Его убил 53-летний товарищ, у которого мужчина гостил. Чтобы скрыть преступление, мужчина вместе с сыном закопали тело погибшего недалеко от дома в лесной чаще.
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