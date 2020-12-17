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четверг, 17 декабря 2020 17:37

Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
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Задержали подозреваемых в умышленном убийстве таксистки из Одесской области. Ими оказались товарищи 17 и 18 лет
Фото: od.npu.gov.ua
Задержали подозреваемых в умышленном убийстве таксистки из Одесской области. Ими оказались товарищи 17 и 18 лет
Задержали подозреваемых в умышленном убийстве таксистки из Одесской области. Ими оказались товарищи 17 и 18 лет
Задержали подозреваемых в умышленном убийстве таксистки из Одесской области. Ими оказались товарищи 17 и 18 лет
Задержали подозреваемых в умышленном убийстве таксистки из Одесской области. Ими оказались товарищи 17 и 18 лет

В Одесской области задержали подозреваемых в убийстве 55-летней Инессы Тютюнник, которая работала таксистом. Ими оказались 17 и 18-летние товарищи из Южного.

Решились на убийство из-за недостатка денег для погашения кредитов, которые оформили для открытия "комнаты разгрузки от ярости", рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Желая решить финансовые проблемы, 17-летний житель Южного заранее спланировал преступление и подговорил на него на год старшего товарища. Сев в автомобиль 55-летней таксистки, они наугад назвали ей адрес назначения. А когда приехали в Любополь, - жестоко убили женщину, нанеся ей 11 ударов ножами, которые взяли с собой. С кошелька женщины забрали полторы тысячи гривен", - рассказали полицейские.

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Чтобы скрыть преступление, товарищи оттащили тело женщины на обочину. И на автомобиле потерпевшей поехали на окраину Одессы, где закопали орудия преступления. Облили авто водкой и подожгли его вместе со своей верхней одеждой и личными вещами. В Южный ребята вернулись на другом такси.

За умышленное убийство, похищение авто, разбой и уничтожение имущества подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжается следствие.

В cели Любополь Лиманского района Одесской области нашли убитой женщину-таксиста. Окровавленное тело обнаружили на дороге 15 декабря. Эксперты обнаружили на теле погибшей проникающие колото-резаные ножевые ранения в области шеи и груди. Машину угнали и сожгли у Суворовского кладбища. Преступников было двое.

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17
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