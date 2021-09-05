Убийство женщины и ее 13-летней дочери: что известно о задержанном и мотивах

Фото: zt.npu.gov.ua

В Житомирской области 5 сентября задержали подозреваемого в убийстве 36-летней женщины и ее 13-летней дочери в областном центре. Им оказался 22-летний мужчина.

Выяснилось, он расправился со своими жертвами, украл ювелирные украшения и скрылся с места преступления на автомобиле погибшей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Движение автомобиля отследили с помощью камер видеонаблюдения. На его перехват задействовали до 40 экипажей полицейских быстрого реагирования. Также для задержания привлекли бойцов КОРДа и роты полиции особого назначения. Всего около 200 полицейских в этот день комплексно отрабатывали территорию Житомирской области. К спецоперации подключились полицейские Винницкой и Киевской областей. Они перекрыли возможность отхода подозреваемого в другой регион. Его задержали на территории Ружинской общины", - рассказал в.и.о. начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лисогор.

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Подозреваемый - житель Житомира. У него изъяли доказательства его причастности к преступлению. Свою вину он признал. Предварительно известно, что с погибшей женщиной он был знаком. На убийство пошел ради грабежа. А потом устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.

Меру пресечения ему выберет суд. Мужчине грозит вплоть до пожизненного заключения.

Трагедия произошла днем ​​4 сентября в Житомире. Спасатели во время тушения пожара в квартире пятиэтажки нашли тела женщины и ее дочери. Обе были убиты. Причины смерти женщины и ребенка установят судебно-медицинские эксперты.