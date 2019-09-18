Убийство заместителя председателя ОТО: появилась ориентировка на киллера

Появилось ориентирование на предполагаемого убийцу заместителя Якимовской ОТО в Запорожской области Дмитрия Кириллова.

По словам очевидцев, злоумышленник был в черной маске. Также на нем была черная кофта с капюшоном, черный блайзер с белой полоской и черные спортивные штаны.

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римечательно, что по описанию, мужчина был ростом около 2 метров.

Автор: mz.zp.ua Появилась ориентировка на предполагаемого убийцу заместителя Якимовской ОТО в Запорожской области Дмитрия Кириллова

При наличии информации о злоумышленника, просят звонить 098-58-05-156 или 102.

Дмитрия Кириллова расстреляли утром 18 сентября на ступеньках поселкового совета. Стреляли, вероятно, из автомата. Добивали жертву в упор. После того нападавший скрылся на авто, которое впоследствии нашли сожженным.