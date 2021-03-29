Убийство ветерана АТО в Киевской области: подозреваемых арестовали

Место, где нашли тело убитого Александра Мандич. Фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура сообщила, что подозреваемые в похищении и убийстве общественного активиста и добровольца в Киеве уже задержаны.

"Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта 2021 указанные лица, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела. После этого полусознательном мужчины силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре говорят, что у мужчины раньше был конфликт с неизвестными лицами. В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленники причинили смерть угнанном мужу и спрятали его тело в заброшенном канаве на Киевщине.

Сейчас трем задержанным сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер в виде содержания под стражей.

Тело активиста и ветерана АТО Александра Мандич (Ташкент) с ножевыми ранениями было найдено в лесу в Киевской области.