Убийство в психбольнице: показали фото опасного беглеца

Пациента, который до смерти забил медбрата в Гейковской областной психоневрологической больнице под Кривым Рогом, зовут Иван Евсейчев. Ему 21 год.

Он был осужден за угон транспортных средств (минимум из трех эпизодов, в которых признал вину). Об этом сообщает журналист Олег Ермолинский.

Автор: t.me/ermolinskiy_news Пациент 21-летний Иван Евсейчев до смерти забил медбрата в психоневрологической больнице под Кривым Рогом

По его словам, с 2005 года он находился под наблюдением психиатра из-за легкой умственной отсталости. Но с 2012 года беглец не обращался за помощью к психиатру, на момент совершения преступлений был здоров и мог осознавать свои действия, а также контролировать их.

Автор: t.me/ermolinskiy_news Евсейчев с 2005 находился под наблюдением психиатра из-за легкой умственной отсталости. Но с 2012 года не обращался за помощью

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"В августе 2016 экспертиза установила, что парень здоровый, а суд, учитывая юный возраст, приговорил его к условному наказанию, то есть не связанному с лишением свободы. По неизвестным причинам, молодой человек несколько раз не явился в центр пробации для плановой отметки. Поэтому в суд отправляли ходатайства с просьбой взять под стражу безответственного парня. Но за "странным" стечению обстоятельств, беглец снова оказался в психушке. Что с большой долей вероятности помогло ему не попасть в тюрьму. Кто взял на себя ответственность за размещение "здорового" человека в психушку?", - написал Олег Ермолинский.

Поиски злоумышленника продолжаются.

В Гейковской областной психоневрологической больнице, что под Кривым Рогом, пациент до смерти забил медбрата. Инцидент произошел 18 июля около 4:00. 54-летнего медработника злоумышленник, вероятно, бил стулом. 21-летний пациент сбежал из больницы вместе с товарищем по палате.