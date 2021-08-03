Убийство в Одессе: что известно о киллере и его жертве

Убитого на ул. Малиновского в Одессе звали Лачин Мамедов.

Был фигурантом уголовного производства о вымогательстве. Ранее привлекался к ответственности за мелкое хулиганство, пишет Telegram канал Ху***ая Одесса.

И стрелок, и погибший - азербайджанцы. И есть версия, что убийство заказное. Киллер использовал пистолет-пулемет. Скрылся на серебристом Mercedes с госномером СВ 1413 КС. А потом пересел на Mercedes с номерами ВН 9679 ОО.

Кроме того, в Telegram опубликовали скриншот, на котором якобы видно лицо возможного киллера и автомобиль, на котором он бежал с места преступления.

Автор: t.me/joinchat Показали фото предполагаемого подозреваемого, который застрелил в Одессе мужчину

3 августа во дворе многоэтажки на ул. Малиновского в Одессе неизвестный выстрелил в мужчину. А сам скрылся на автомобиле Mercedes. Пострадавшего госпитализировали. Однако спасти не смогли. Полицейские рассматривают несколько версий преступления. Чтобы разыскать и задержать преступника, в городе ввели специальную полицейскую операцию "Сирена.