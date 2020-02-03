Убийство в центре Киева: родители слышали, как киллер стрелял в сына

В центре Киева на ул. Саксаганского застрелили пластического хирурга Андрея Сотника. Фото - "Обозреватель"

Пластический хирург Андрей Сотник снимал квартиру на Саксаганского, неподалеку от которой его расстреляли.

Там проживал с женой и родителями. Они слышали, как убивают сына, пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

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Родители врача - Николай и Елена - находились в квартире, когда услышали выстрелы. Елена попросила мужа выйти посмотреть, что происходит.

Когда мужчина спустился вниз, то увидел во дворе окровавленного Андрея. В это время как раз подъехала полиция.

Николай позвонил жене и сообщил страшную весть, что убили их сына.

43-летнего Андрея Сотника убили около его дома вечером 2 февраля. Известно, что он родом из Донецка. В столицу переехал после начала военных действий на Донбассе. Работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.