Убийство Украинки в Польше: подозреваемого судили за преследование женщины

26-летний поляк застрелил 26-летнюю украинку в городе Ґожув-Великопольский. Мужчину застрелили полицейские в Берлине, которым он угрожал оружием. Фото - onet.pl

26-летний поляк, который застрелил украинку в городе Ґожув-Великопольский, был осужден за ее преследование.

За 10 дней до убийства он уплатил штраф, который ему назначил суд, сообщил пресс-секретарь Любуской полиции Марцин Малюда.

"26-летний Павел был влюблен в свою ровесницу Кристину из Украины. Долгое время поляк преследовал ее, требуя взаимности. Однако девушка была против и решила прекратить эти отношения", - рассказал Малюда.

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За три месяца до смерти Кристина обратилась в полицию с заявлением о том, что Павел ее преследует. Полицейские возбудили дело и 23 августа направили его в суд города Ґожув.

"Суд, принимая во внимание, что обстоятельства преступления и вина обвиняемого не вызывают сомнений и соглашаясь с собранными по делу доказательствами полиции 2 сентября объявил приговор", - сообщил Марцин Малюда.

Павел был признан виновным в преследовании. Мужчину оштрафовали на 500 злотых (около 3,2 тыс. грн -Gazeta.ua).

Известно, что мужчина стрелял с исторического порохового оружия, на которое не требуется разрешение.

Убийство произошло 11 сентября. Мужчина зашел в прачечную, где работала женщина и выстрелил ей в голову. Владельцы прачечной пытались оказать женщине помощь, но она скончалась на месте. Мужчина скрылся на авто. Его остановили патрульные вблизи Берлина. Мужчина вышел из авто и нацелил на них оружие. Полицейские открыли огонь на поражение и застрелили подозреваемого.