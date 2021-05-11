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вторник, 11 мая 2021 08:14

Убийство украинца в Португалии: инспекторам миграционной службы вынесли приговоры

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Убийство украинца в Португалии: инспекторам миграционной службы вынесли приговоры
В Португалии осудили инспекторов миграционной службы за убийство украинца в аэропорту. Фото: Flickr / Bac Son Group

В Португалии осудили убийц украинца 40-летнего Игоря Гоменюка. Это - инспекторы миграционной службы Дуарте Лаха, Луис Силва и Бруно Соуза.

Обвиняемых признали виновными в посягательстве на физическую неприкосновенность. Лаха и Силва получили по девять лет тюрьмы, Соуза - семь. Такое решение вынес суд Лиссабона 10 мая, передает телеканал TVI.

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Суд установил, что инспекторы били украинца в наручниках ногами и дубинками, сломав ему ребра и вызвав удушье.

Вместе с тем судья Руи Коэльо, который рассматривал дело, заявил, что обвиняемые не планировали совершить умышленное убийство.

Трагедия произошла 10 марта прошлого года. 40-летний Игорь Гоменюк прилетел в Лиссабон в поисках работы. В аэропорту выяснилось, что у него просрочена виза, а потому во въезде в страну ему отказали. Мужчину доставили в специальную комнату для временно задержанных и там сильно избили дубинками и ногами. После этого его оставили в комнате с наручниками на руках и многочисленными переломами ребер. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. 12 марта украинца нашли мертвым в камере для депортированных. Получив результаты судмедэкспертизы, полиция задержала трех подозреваемых, офицеров миграционной службы. В связи со скандалом с убийством украинца директор миграционной службы Португалии и его заместитель подали в отставку.

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