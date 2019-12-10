Убийство Шеремета: ветеран АТО заявил о шантаже

Супружескую пару ветеранов АТО Владислава и Инну Грищенко подозревают в покушении на убийство бизнесмена из Ивано-Франковска. Фото - Обозреватель

Подозреваемый в покушении на бизнесмена участник АТО Владислав Грищенко заявил о давлении и шантаже.

Говорит, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в обмен на свободу его жены. Об этом он заявил в Печерском райсуде Киева, передает Украинская правда.

"Ко мне пришел следователь, или кто. И он не сказал, по какому делу он пришел. Он только пришел и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко 4 фотографии. На одной был Шеремет, которого взорвали, на второй был Жуков, Шаповал, журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит из-под ареста", - рассказал Грищенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ветеранку АТО оставили под стражей

Утверждает, что кроме следователя к нему приходили другие правоохранители "в звании полковник и майор", которые тоже предлагали ему взять на себя вину в резонансных делах.

Как рассказал адвокат Грищенко Виталий Ковальчук, он планирует подавать в Государственное бюро расследований заявление о преступлении.

Супружескую пару бывших добровольцев антитеррористической операции на востоке Украины, Владислава и Инну Грищенко, подозревают в покушении на убийство бизнесмена из Ивано-Франковска. Владислава Грищенко на псевдо "Буча" задержали 24 сентября, его жену "Пуму" - 5 ноября. Суд арестовал обоих на время расследования. Позже появилась информация, что они могут фигурировать в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.