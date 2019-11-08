Убийство Шеремета: в деле могут фигурировать супруги АТОвцы

Супружеская пара добровольцев АТО Владислав и Инна Грищенки могут фигурировать в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Фото - Обозреватель

Супружеская пара бывших добровольцев АТО Владислав и Инна Грищенки могут фигурировать в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Владислава Грищенко псевдо "Буча" задержали 24 сентября, его жену "Пуму" - 5 ноября. Суд арестовал обоих в на время расследования, пишет Украинская правда.

Их вместе с боевым товарищем Иваном Вакуленком подозревают в покушении на заказное убийство жителя Ивано-Франковской и незаконном обращении с оружием. По версии следствия, в июле 2018 они изготовили взрывчатку и прикрепили ее к машине 61-летнего Михаила Чекурака в городе Косово. Последний сам заметил бомбу, потому покушение не состоялось.

Если сначала расследование вела Ивано-Франковская полиция под руководством местной прокуратуры, то сейчас этим занимается Главное управление Нацполиции в Киеве, а надзор осуществляет Генеральная прокуратура.

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По словам Инны Грищенко, дело передали в Киев с формулировкой "в связи с причастностью к другим преступлениям". По данным УП, следствие может связать супругов с делом об убийстве Павла Шеремета. Полицейское расследование по делу Грищенко ведет тот же следователь, который расследует смерть журналиста.

Третий фигурант дела - Иван Вакуленко - умер 18 октября. Официальная версия - самоубийство. За несколько дней до того Вакуленко, по словам Инны Грищенко, вызвали на допрос именно по делу Шеремета.

Адвокат Инны Грищенко Маси Найем говорит, дело действительно пытаются связать с убийством журналиста Павла Шеремета. Но оснований для этого нет. Добавил, что с обвинением Инны Грищенко уже спешат и допускают грубые юридических ошибок.

"В конце этого года должны или убрать сына Авакова, или пойдет на повышение. То мне кажется, что это такой дембельський аккорд может быть. Это может быть назначение подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, а не нахождение. По характеру того, как они задерживали Инну, проводили обыски, подавали ходатайство, ошибки были сделаны настолько технические, что я могу сделать вывод, что они очень спешат", - отметил Найем, передает "НВ".

20 июля 2016-го в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет. Убийство журналиста правоохранители связывают с профессиональной деятельностью. Однако не исключают другие версии. Например, покушение на гражданскую жену журналиста Елену Притулу, руководителя "Украинской правды". Ей принадлежал красный Subaru, который взорвался. С камер наблюдения видно, что взрывчатку в ночь перед убийством заложили мужчина и женщина. Их лица до сих пор не установлены.