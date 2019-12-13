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пятница, 13 декабря 2019 16:56

Убийство Шеремета: судья взял отвод от дела

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Убийство Шеремета: судья взял отвод от дела
Сергей Вовк давал разрешение на обыск автомобиля Кузьменко. Фото: "Цензор"

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк взял самоотвод по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Сегодня он выбирал меру пресечения подозреваемой волонтерке Юлии Кузьменко. По версии следствия она заложила бомбу под машину журналиста.

Адвокат Кузьменко Влад Добош тоже просил об отводе. Судья Вовк давал разрешение на обыск автомобиля Кузьменко и его задержания, а поэтому он может быть предвзятым в рассмотрении дела.

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Ходатайство адвоката будет рассматривать другой судья, когда станет известно, кто будет выбирать меру.

Добош заявил, что Кузьменко готовы взять на поруки 13 человек. Среди них депутат от "евросолидарности" Яна Зинкевич, экс-нардеп от "Самопомочи" Наталья Веселова и бывший депутат Радикальной партии Оксана Корчинская.

12 декабря следователи обнародовали имена 5 подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, супруги-добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

По информации следствия, Дугарь проводила разведку места преступления за несколько дней до убийства.

Народный депутат Яна Зинкевич обнародовала соответствующую справку, свидетельствующую, что Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне АТО.

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