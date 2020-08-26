Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей

Служба безопасности Украины после гибели журналиста Павла Шеремета изъяла ключевую запись с камеры наблюдения, по которой можно было узнать пидрывательницу. Фото: hromadske.ua

Служба безопасности Украины после гибели журналиста Павла Шеремета изъяла ключевую запись с камеры наблюдения напротив недостроенного дома на улице Ивана Франко в Киеве. Там, вероятно, переодевалась и приводила в действие взрывное устройство пидрывательница.

Об этом заявил глава Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский, говорится в материале телеканала 1+1.

"Владелец видеозаписи сообщил, что эту видеозапись у него изъяли работники СБУ. Следователи обратились с просьбой предоставить копию аудиозаписи, но он сообщил, что следователи СБУ не изымали копию, а изъяли весь видеорегистратор и по возвращении видеорегистратора, видеозапись уже отсутствовала", - отметил Дзюбинский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета: подозреваемым продолжили меры пресечений

В полиции заявляют, что СБУ 4 года не отвечает на их запросы с просьбой предоставить записи. Также в полиции сообщили, что исчезли записи еще с нескольких камер.

Начальник криминальной полиции Евгений Коваль пояснил, почему следователи считают, что взрывчатку привели в действие с закрытого на реконструкцию здания.

"Эта женщина появляется утром, проходит частью маршрута также, осматривает местность, в определенном квадрате она исчезает, где предположительно переодевается. Потому что мы на отдельных частях видеозаписи видим наверное эту женщину, но в другой одежде. После этого, по версии следствия, она находится в недостроенном старом здании, откуда очень хорошо видно автомобиль Шеремета, наверное, там этот человек и находится. А после того, как Шеремет садится в машину и отправляется на работу, она приводит в действие взрывное устройство. После этого, наверное, опять же переодевается и мы видим ее снова на маршрутах, как она покидает место преступления быстрой походкой. Она идет в сторону метро Университет. Где после этого мы ее потеряли и больше не видим", - отметил Коваль.

Ранее в Службе заявляли, что предоставляли все записи Нацполиции.

В Шевченковском райсуде Киева 25 августа состоялось подготовительное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Суд принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета состоится 4 сентября судом присяжных. Своим постановлением суд приобщил к материалам уголовного дела жалобу защиты обвиняемых на смену подследственности досудебного расследования, изменение группы прокуроров, продление срока досудебного расследования на действия следователя относительно незаконного задержания Антоненко, Кузьменко и проведения негласных следственных действий. Ходатайство адвокатов Кузьменко о вызове ряда свидетелей из числа высокопоставленных лиц суд оставил без удовлетворения.