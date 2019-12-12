Убийство Шеремета: обнародовали записи телефонных разговоров фигурантов

Журналиста Павла Шеремета взорвали в машине в центре Киева в июле 2016-го. Фото - ТСН

Обнародовали записи телефонных разговоров фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В частности, разговор ветерана АТО Инны Грищенко с позывным "Пума" о вызове на допрос участника боевых действий на Донбассе Ивана Вакуленко. Записи прозвучали на брифинге МВД онлайн.

"Сидишь, стоишь? Тогда ляжь бл*дь. Они пытаются эту тему еще с этим убийством Шеремета связать. Нашего общего друга, долбо**ба которого, вызывают на понедельник на 21 число сюда в управление, к нам бл*дь на Владимирскую в ментовское, на допрос по делу Паши Шеремета ", - сказала она собеседнику.

В другом разговоре "Пума" заявила, что ей "стремно", что Вакуленко, которого вызвали на допрос, внезапно исчез.

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"Вот это ты меня убила", - ответил собеседник. "Сейчас ищем Ваню", - сказала она.

После того, как стало известно, что найденный труп Ивана Вакуленко, "Пума" говорила по телефону следующее: "У меня ощущение, что все очень к лучшему. Все складывается так, как нам надо".

Собеседник Пумы: "Он сам или помогли?"

"Пума": "Первое. Он не вывез Шеремета. Думаю, что Шеремет - это была окончательно ... ".

Следствие установило 5 исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета в центре Киева летом 2016-го. Это Яна Дугар, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко.