Убийство Шеремета: что затрудняет расследование

Расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета затрудняет его российское гражданство. Фото - Википедия

Расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета затрудняет его российское гражданство. Об этом сказал директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко во время круглого стола, посвященного свободе слова.

"Значительная сложность в этой работе связана с тем, что пострадавший - гражданин РФ, который имел активные постоянные контакты на территории страны-агрессора, которые очень важны, по мнению следствия, для установления причин и потенциальных злоумышленников в этом преступлении. Провести следственные действия на территории РФ, в том числе с теми лицами, с которыми он контактировал незадолго до его смерти, невозможно", - отметил представитель МВД.

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Шевченко добавил, что взаимодействие между украинскими и российскими правоохранителями почти отсутствует.

Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве в результате взрыва машины. Следствие рассматривает пять версий мотивов убийства. В рамках досудебного расследования допросили более 3000 человек, в том числе и очевидцев взрыва, а также изъяли видеозаписи с камер наблюдения. В сентябре стало известно, что Национальная полиция засекретила все решения судов по делу.