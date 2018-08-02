Убийство "Сармата": неожиданные детали о двух задержанных

Двое из задержанных по делу об убийстве в Бердянске ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко, возможно, причастны к полиции Мариуполя. Об этом в Facebook пишет бывший глава добровольческого батальона ОУН Леонид Литвиненко.

По его словам, он узнал задержанных на фотографиях. Как утверждает Литвиненко, одного из них он видел, когда общался с полицейскими в помещении изолятора временного содержания в Мариуполе в 2017-м.

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Другой, отмечает Литвиненко, был в форме мариупольских полицейских и в составе конвоя дважды вывозил его из СИЗО: "один раз на суд, второй раз в ИВС (на так называемые следственные действия, в действительности на выбивание показаний)".

Ветарана АТО и активиста Виталия Олешко застрелили из охотничьего обреза в собственном дворе. Свидетелями убийства стали жена и собратья. Киллера и его сообщников задержали в тот же день. В одном с ним узнали бывшего бойца батальона "Торнадо". Готовится ходатайство об избрании меры пресечения задержанным. Олешко похоронят сегодня, 2 августа, в Бердянске.