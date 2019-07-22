Убийство "Сармата": нардепов в третий раз вызывают на допрос

Виталия Олешко убили из-за борьбы с местными властями. Фото: zik.ua

Народных депутатов Александра Пономарева и Сергея Валентира вызвали на допрос по делу об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (Сармата).

Выступают как свидетели, пишет nv.ua.

Депутатов дважды вызывали для допроса 20 и 22 июля. Однако в полицию они не прибыли и не сообщили причин. Третий допрос запланирован уже на 25 июля.

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Вероятным организатором убийства следователи называют предпринимателя Михаила Сигиди. В окружении Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск.

Ветеран АТО и активиста Виталия Олешко убили 31 июля 2018-го в Бердянске на глазах у жены и друзей. Нападающий выстрелил дважды из охотничьего ружья в спину "Сармата" во дворе отеля "Атмосфера", который собственноручно построил активист и в котором проживал.