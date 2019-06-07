Суд отпустил главного подозреваемого в убийстве ветерана АТО "Сармата"

Под домашний арест Михаила Сигиду отпустил судья Сергей Вовк. Фото: Громадське

Печерский районный суд Киева провел неанонсированного заседание по делу убийства участника боевых действий Виталия Олешко, позывной "Сармат".

Суд отпустил под домашний арест Михаила Сигиду - подозреваемого в организации заказного убийства ветерана.

О том, что заседание провели наспех, написала журналистка Наталья Седлецкая в Facebook.

Отпустить под домашний арест Сигиду решил судья Сергей Вовк.

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По словам Седлецкой, журналисты регулярно ходили на суды и "следили за попыткой извлечь Сигиду из-под стражи".

"Резонанс ломал этот план. На этот раз все организовали по-тихому, суду пришлось заседать среди ночи. И уже завтра Сигида должен отправиться в Бердянск под домашний арест, - написала она. - Друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местными властями и народным депутатом Александром Пономаревым, который фактически контролирует Бердянск и местные силовые структуры. А задержанный Сигида - не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой человек, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика".

Ветеран АТО и активиста Виталия Олешко убили 31 июля 2018-го в Бердянске на глазах у жены и друзей. Нападающий выстрелил дважды из охотничьего ружья в спину "Сармата" во дворе отеля "Атмосфера", который собственноручно построил активист и в котором проживал.