Убийство с особой жестокостью: 3 года назад скончалась Екатерина Гандзюк

Фото: facebook.com/КатеринаГандзюк

4 ноября три года назад в киевской больнице скончалась херсонская активиста 33-летняя Екатерина Гандзюк. 31 июля ее облили серной кислотой. Более 30% тела женщины были обожжены.

Гандзюк была советником мэра Херсона Владимира Николаенко. Прославилась своей критикой правоохранительных органов и представителей местных властей.

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Активистка имела два главных "направления" - противодействие "пророссийскому движению" в Херсоне, а также борьба с коррупцией определенных подразделений местной полиции.

Женщина жестко критиковала силовиков за бездействие в борьбе с пророссийскими и сепаратистскими группами в регионе. Имела конфликт с начальником Управления по защите экономики в Херсонской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Артемом Антощуком. В сентябре 2017 года обвинила его в коррупции.

Неоднократно Гандзюк критиковала деятельность правоохранительных органов при расследовании нападений на общественных активистов. Она обвиняла стражей порядка в промедлении с расследованием нападения на херсонского журналиста Сергея Никитенко.

В день смерти Екатерины под зданием министерства внутренних дел Украины в Киеве собралось около 400 человек. Собравшиеся требовали от власти расследования нападения на активистку и наказания исполнителей. Аналогичные акции прошли также в других городах Украины.

После гибели женщины следователи изменили квалификацию дела о нападении на умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

Почти через год задержали и осудили пятеро исполнителей. Приговор вступил в силу 18 июля 2019 года. Координатора нападения Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам тюрьмы, непосредственному нападающему Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Участники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года, а Виктор Горбунов - 3 года лишения свободы. Все признали вину.

Заказчиком расправы называют Владислава Мангера. Он – председатель Херсонского областного совета. Организовывать нападение ему помогал лидер преступной группировки "Москал" Алексей Левин, по версии следствия. Благодаря посреднику Игорю Павловскому, присоединили к преступлению бывшего военного Сергея Торбина, а он – товарищей.

Следствие по Мангеру и Левину приостанавливали в связи с розыском последнего. После экстрадиции Левина из Болгарии – восстановили.

Павловский заключил соглашение со следствием и дал показания по делу о возможных заказчиках и организаторах преступления Мангера и Левина. 16 октября в прошлом году Приморский райсуд Одессы вынес ему приговор. Павловский признан виновным в сокрытии преступления. Приговорили к двум годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

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Обвинительный акт в отношении Мангера и Левина был передан в суд в конце июля прошлого года. Оба фигуранта находятся под стражей до 11 декабря 2021-го

А вот Горбунов недавно вышел из тюрьмы за условно-досрочным освобождением.

"Кати нет три года. Исполнители ее убийства уже выходят на свободу. По делу организатора и одного из заказчиков убийства до сих пор нет приговора. Рыщук и Гордеев - другие заказчики убийства даже не под следствием", - сообщили в Facebook "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Сейчас рассмотрение дела Гандзюк находится на середине дистанции. Заседания проходят в Днепровском суде Киева. Суд исследует видео из обысков у фигурантов дела.

В день смерти активистки ежегодно украинцы устраивают митинги, чтобы почтить ее память и напомнить обществу, что ее не забывают, а наоборот требуют честного следствия и наказания всех виновных.

17 июня Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36 лет. Активисты организовали акцию ко дню рождения Екатерины. В 19:30 они собрались под стенами министерства внутренних дел, чтобы напомнить имена убийц.