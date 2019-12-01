Убийство ребенка в центре Киева: СМИ назвали имя депутата, в которого стреляли

В Киеве обстреляли Range Rover и убили 3-летнего ребенка депутата Соболева. Фото: "Інформатор"

Расстрел иномарки в центре Киева мог быть покушением на депутата Киевской областной администрации Вячеслава Соболева.

От выстрела погиб погиб его трехлетний сын, сообщает "Информатор".

У политика эту информацию официально не подтвердили.

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Вячеслав Соболев - экономист и предприниматель. Основатель сети супермаркетов "Обжора".

В Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли черный Range Rover. Стреляли на ходу с другой машины.