Убийство полицейского: арестованный подросток открещивается от преступления

В Чернигове арестовали подозреваемого в смертельном избиении полицейского 17-летнего Дмитрия Тунику. Фото: npu.gov.ua

В Чернигове арестовали на 60 суток без права на залог подозреваемого в смертельном избиении полицейского 17-летнего Дмитрия Тунику.

Такое решение сегодня, 4 октября, вынес Деснянский райсуд города.

Полицейского Артура Ерохина ударили по голове не менее 20 раз, сообщили Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

"От травм он скончался на месте. Второго полицейского избили и в бессознательном состоянии ограбили. Он в больнице", - рассказали полицейские.

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Дмитрий Туника причастность к убийству отрицает. Он один раз толкнул полицейского, чтобы тот перестал нападать на его троюродного брата Ярослава. Удары же Артуру Ерохину наносили трое - Ярослав, Александр и Илья.

Сегодня суд изберет меры пресечения его сообщникам - им 16, 17 и 18 лет.

Убитого Артура Ерохина похоронили 4 октября на кладбище Яцево вблизи Чернигова. Без отца остались двое детей.

Ночью 2 октября в Чернигове группа молодых людей избила двух полицейских. Один умер, другой в реанимации. На момент нападения оба полицейских были в отпуске, в гражданской одежде. Нападающих задержали. Трое из четырех задержанных несовершеннолетние. Причиной нападения якобы стало замечание, которое правоохранители сделали компании молодежи в супермаркете. Подростки дождались, пока мужчины выйдут из магазина, и напали на них. Один из участников снимал избиение на телефон.