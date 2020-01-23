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Убийство подруг в Киеве: одна из девушек описала свою смерть в дневнике

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Убийство подруг в Киеве: одна из девушек описала свою смерть в дневнике
Подруги 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко исчезли в Киеве 2 января. Их тела нашли в съемной квартире на Подоле через 2 дня. Фото: volynnews.com

Появились новые подробности о подругах из Киева 16-летней Марии Камыниной и 19-летней Еве Лысенко, которых нашли убитыми на съемной квартире.

Родители убитой Марии нашли дневник, в котором их дочь откровенно описывает свою жизнь и даже рассказывает о собственном убийстве. Об этом стало известно в эфире ток-шоу "Касается каждого" на телеканале "Интер".

Девушка увлекалась просмотром фильмов ужасов и любила носить темную одежду.

"В тот день, когда я выбрала все неправильно, моя жизнь оборвалась, будто зависла во времени, я жила несколько лет вне ее. Как это произошло? Если это кого-то волнует, то я передам в подробностях мое убийство", - написала она.

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"Все произошло быстро, практически за минуту. Я, уже ни на что не реагируя, лежала в крепких объятиях "убийцы". Поскольку я не могла сдвинуться с места, мне пришло в голову дотянуться рукой, хоть прикоснуться в последний раз. "Она мертва", - я услышала это из уст Евы, которая возмущенно смотрела на Сергея, заплакала, а потом обняла", - описывала Мария в дневнике.

Родственники девушки уверены, что это была придуманная история, которая не имела ничего общего с реальной жизнью.

По словам экспертов, подобные записи могут указывать на то, что девушка знала своих убийц или их окружение, а значит, попала в квартиру по доброй воле.

Подруги 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко исчезли в Киеве 2 января. Их тела нашли в съемной квартире на Подоле в Киеве 4 января. Подозреваемых задержали через 2 дня на железнодорожном вокзале в Одессе.

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