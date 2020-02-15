Убийство пластического хирурга в Киеве: задержали двух подозреваемых

В Киеве расстреляли пластического хирурга 42-летнего Андрея Сотника. Фото: FACEBOOK.COM/ANDRSTNK

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве столичного пластического хирурга Андрея Сотника.

Им оказался иностранец. Пытался бежать из Украины с Одесского аэропорта. Его сообщника задержали в Киеве, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Задержание произошло в аэропорту города Одесса. Оперативники провели серьезную работу по установлению подозреваемого, ведь после убийства он скрывался и пытался покинуть территорию Украины. Стрелком оказался гражданин другого государства. Его сообщника задержали на территории города Киева", - сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

С задержанными проводятся первоочередные следственные действия. Их могут посадить на 15 лет.

В Киеве расстреляли пластического хирурга 42-летнего Андрея Сотника вечером 2 февраля. Стрелец ждал жертву между домами №117 и 119 по ул. Саксаганского. Там врач с семьей снимал квартиру. Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения.