Убийство пластического хирурга в Киеве: есть описание киллера

В центре Киева застрелили пластического хирурга Андрея Сотника. Фото - kyiv.npu.gov.ua

По подозрению в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве разыскивается мужчина в возрасте 30-35 лет.

Рост подозреваемого 170-175 см. Внешность описывают, похожую на кавказскую, есть борода, передает УНН со ссылкой на источники среди правоохранителей.

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Среднего телосложения, одет в черные джинсы, куртку и кепку.

При себе может иметь короткоствольное огнестрельное оружие.

43-летнего Андрея Сотника убили около его дома вечером 2 февраля. Известно, что он родом из Донецка. В столицу переехал после начала военных действий на Донбассе. Работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.