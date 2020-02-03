Убийство пластического хирурга в Киеве: что рассказала жена погибшего

В центре Киева застрелили пластического хирурга Андрея Сотника. Фото - Апостроф

Полиция продолжает поиски неизвестного, который застрелил пластического хирурга Андрея Сотника во дворе многоквартирного дома на улице Саксаганского в Киеве. Мотивы преступления устанавливают.

Тем временем жена убитого Юлия не представляет, кто мог совершить убийство и были ли у мужа враги, передает ТСН.

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"Он был лучшим человеком в мире. Самым светлым, самым добрым. Он останется для меня лучшим мужем, лучшим отцом", - говорит Юлия.

Вместе с мужем она руководила клиникой. В 2014-м переехали из Донецка в Киев, имеют сына.

43-летнего Андрея Сотника убили около его дома вечером 2 февраля. По подозрению в убийстве разыскивается мужчина в возрасте 30-35 лет.