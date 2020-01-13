Убийство Окуевой: когда подозреваемого привезут в суд

По подозрению в убийстве Амины Окуевой задержали 56-летнего члена преступной группировки. Фото - facebook.com/arsen.avakov.1

Участнику группы "киллеров", причастных к убийству добровольца АТО Амины Окуевой, уже объявлено подозрение.

Его подозревают в умышленном убийстве по заказу из корыстных побуждений, совершенное группой лиц, законченное покушение на убийство и незаконное обращение с оружием, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская, передает УНН.

Избрание меры пресечения задержанному запланировано на завтра, 14 января. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права на залог.

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Ходатайство будет рассматривать Святошинский райсуд Киева.

Подозреваемый в причастности к убийству Амины Окуевой осенью 2017 года и покушении на ее мужа Адама Осмаева задержали 12 января. Он член преступной группировки и выходец из Дагестана. На оружии нашли его ДНК. С супругами добровольцев задержанный знаком не был. Поэтому есть основания полагать, что убийство было заказным.