Убийство нацгвардейца: сообщили, где осужденный взял оружие

На Днепропетровщине приговоренный к пожизненному заключению убил нацгвардейца. Фото - Слово и Дело

Пожизненник Дмитрий Бевзюк, который убил солдата Нацгвардии во время этапирования, стрелял из пистолета Carrera RS34.

Следствием установлено, что указанный пистолет осужденный получил, находясь в следственном изоляторе Запорожья, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

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"Прокуратура Днепропетровской области начала уголовное производство по факту служебной халатности работников Запорожского следственного изолятора. Они не обеспечили соблюдения режимных требований постоянного надзора и изоляции осужденного, в результате чего стало возможным совершение последним особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Нападение произошло 25 октября около 21.30 во время этапирования по железной дороге. Приговоренный к пожизненному лишению свободы спланировал побег и напал на стражей. Сначала сообщили, что пистолет осужденный выхватил у гвардейца, когда тот зашел в вагон, но это оказалось не так. Нападавшего удалось обезвредить и обезоружить.