Убийство музыканта в Киеве: что известно о подозреваемых

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве музыканта и аранжировщика Александра Деревянко. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Задержанный по подозрению в убийстве музыканта Александра Деревянко из Киева 35-летний Денис Мамедов является кандидатом в мастера спорта по боксу и кикбоксингу, а также призером чемпионата по бодибилдингу.

Он занимается спортом около 20 лет, при этом активно ведет свои страницы в социальных сетях, пишет "Обозреватель".

Также сообщается, что Денис ездил на BMW X5, на котором не раз попадал в ДТП. Кроме того, его подозревали в употреблении наркотиков. 2 раза в этом году у него были обнаружены пакетики с белым порошком.

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Сообщник Мамедовова - 31-летний Юрий Туманский работал юристом сети спортклубов, в которой Денис некоторое время был фитнес-тренером. Проходит по делу о ДТП с пострадавшими. Оно произошло в городе Рубежное Луганской области 29 июня прошлого года. Юрий за рулем белого Mercedes S 550 столкнулся с ВАЗ-2101, который двигался по главной дороге. Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажиры ВАЗа, в том числе маленький ребенок. Следующее заседание Рубежанского городского суда было назначено на 11 декабря 2020 года, но посетить его обвиняемый уже не сможет, так как находится за решеткой по подозрению в убийстве Александра Деревянко в Киеве.

В Киеве бесследно исчез известный музыкант и аранжировщик 65-летний Александр Деревянко. Последний раз его видели в воскресенье 22 ноября. Как установили следователи, мужчину убили в его квартире, когда тот давал уроки музыки. На него набросились, избили и задушили. Тело вывезли в гаражный кооператив и планировали залить бетоном. Поводом стало имущество музыканта - деньги и 2 квартиры.