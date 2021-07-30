Убийство Мирославы Третяк: знакомые заговорили о сообщнике

На Харьковщине нашли убитой пропавшую 6-летнюю Мирославу Третяк. В преступлении подозревают ее соседа 13-летнего Богдана Федя. Фото: hk.npu.gov.ua

13-летний Богдан Федь и 6-летняя Мирослава Третяк из Старого Салтова в Харьковской области, в убийстве которой его подозревают, часто ссорились.

В день трагедии они якобы не поделили обруч и парень его выбросил. Однако сам убить девочку не мог. С ним якобы был еще знакомый. Ему 27 лет и он из Харькова, передает Gazeta.ua слова Галины Федь соседка Ирина.

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"Соседи все в шоке. Жаль обоих матерей. Галина не верит, что ее сын мог убить. Надеется, что следствие во всем разберется и настоящего виновника найдут и накажут", - рассказала Ирина.

Между тем с девочкой прощаются родные и знакомые. Хоронят сразу после проведения экспертизы. Ее результаты будут готовы через несколько дней.

В Старом Салтове на Харьковщине нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третяк. Девочка пошла на прогулку примерно в 18:00 28 июля и не вернулась. На поиски подняли полицейских и кинологов. К ним присоединилась неравнодушные: 350 человек прочесывали заброшенные здания и местные лесополосы. Поиски продолжались почти 5 ч. Нашли Мирославу в заброшенном здание в 1 км от ее дома, где нет жилья, только поле и лесополоса. Подозреваемый в убийстве - 13-летний сосед девочки.