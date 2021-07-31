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суббота, 31 июля 2021 16:17

Убийство Мирославы Третьяк: назвали причину смерти ребенка

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Убийство Мирославы Третьяк: назвали причину смерти ребенка
На Харьковщине нашли убитой пропавшую 6-летнюю Мирославу Третяк. В преступлении подозревают ее соседа 13-летнего Богдана Федя. Фото: hk.npu.gov.ua

6-летняя Мирослава Третяк из Старого Салтова Харьковской области умерла от удара тупым предметом по голове.

Орудие убийства пока не установлено. Об этом сообщил пресс-секретарь прокурора области Дмитрий Чубенко.

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"Девочка умерла от удара тупым предметом. Но ни его размер, ни материал пока неизвестны", - рассказал Чубенко.

Была ли девочка изнасилована - устанавливают эксперты. Исследование продлится не менее месяца.

В Старом Салтове на Харьковщине нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк. Девочка пошла на прогулку и не вернулась примерно в 18:00 28 июля. На поиски подняли полицейских и кинологов. К ним присоединилась неравнодушные: 350 человек прочесывали заброшенные здания и местные лесополосы. Поиски продолжались почти пять часов. Нашли Мирославу в заброшенном здании в 1 км от ее дома, где нет жилья, только поле и лесополоса. Подозреваемый в преступлении - 13-летний сосед девочки.

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Дата
31
июля

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