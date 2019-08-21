Убийство матери и дочери: новые фото и видео задержания подозреваемых

Фото: facebook.com/Андрей Небытов

По делу о заказном убийстве 53-летней Надежды Головач и ее дочери 31-летней Юлии Зайковской в ​​Киеве задержали 4-х подозреваемых.

Среди них - бывший муж Надежды, Александр Головач. Об этом в Facebook сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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"Шикарная оперативная комбинация. Спасибо полицейским, процессуальным руководителям и службе безопасности Украины", - написал Небытов под видео задержания.

Пропавших под Киевом 53-летнюю Надежду Головач и ее дочь 31-летнюю Юлию Зайковского убили по заказу. Заказчиком стал бывший муж старшей женщины, Александр Головач. У них продолжались судебные споры по разделу имущества после развода. Две жизни оценил в $50 тыс.