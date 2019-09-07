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суббота, 07 сентября 2019 07:34

Убийство матери двоих детей: что известно о подозреваемом

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Убийство матери двоих детей: что известно о подозреваемом
20-летнего Сергея Сушка Херсонский городской суд арестовал без права на залог. Его подозревают в убийстве 35-летней Елены Кулаповой в Херсоне. Фото - Вголос

Подозреваемый в убийстве 35-летней Елены Кулаповой из Херсона, 20-летний Сергей Сушко - военнослужащий - морской пехотинец-контрактник. И имеет военного отца.

За несколько дней до убийства в Гидропарке он сбежал из воинской части, которая дислоцируется в другой области. Там вроде украл 8 тысяч гривен у сослуживцев. Об этом корреспонденту Gazeta.ua стало известно из собственных источников.

"Он приехал на Херсонщину, потому что отсюда родом. Гулял в Олешках, играл в автоматы, ярый игроман. А потом вроде как ограбил и игровые автоматы", - рассказал источник.

В Херсоне Сушко встретился с двумя друзьями. Они катались на авто, пока не встретили Елену. Она в тот вечер несколько раз выходила на улицу, потому что дома был конфликт. В авто мужчин села сама. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. Компания поехала на Молодежный пляж. Оттуда - в Гидропарк. С авто вышла только Лена с новым знакомым.

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Почему между ними возник конфликт - пока неизвестно. Эксперты установили, что женщину били. У нее сломаны ребра и переносица, лицо гематомах. Резали Елену разбитой бутылкой и ножом. Предварительно, женщина была изнасилована, окончательного заключения экспертизы пока нет.

Елена родом из села Станислав Белозерского района. Там живут ее мать и брат. Несколько лет назад в ДТП погибла старшая сестра Елены. Ее мать недавно перенесла инсульт, за ней ухаживает сын.

Похоронили Елену в родном селе 6 сентября. У нее остались 15-летний сын, 3-летняя дочь и муж.

20-летнего Сергея Сушка Херсонский городской суд арестовал на 60 суток без права на залог. Такое решение принял 6 сентября.

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