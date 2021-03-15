Убийство Марии Борисовой: уточнили важную информацию

Информацию о том, что подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Счастливом на Херсонщине имел судимость за изнасилование, в полиции не подтвердили. Но и за что от сидел конкретно, не говорят.

В полиции отмечают, что 62-летний подозреваемый жил сам. Его квартиру и подсобные помещения во время поисков девочки проверяли, но ее там не было. Об этом сообщил начальник областной полиции Александр Прокудин.

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"Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья человека. Последний раз освободился из мест лишения свободы в 2005 году", - сообщил Прокудин.

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Где именно была изнасилована и убита девочка - пока тайна следствия. Известно, что от односельчан в полицию была жалоба, что он приставал к подростку.

Задержанный сейчас показаний не дает. Сотрудничает с государственным адвокатом.

7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. В тот день играла с соседскими детьми и 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта около 17:30. Якобы побежала туда, чтобы встретить отца с работы. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Тело нашли 11 марта в недострое недалеко от дома, где жила Мария. Была изнасилована и задушена в день исчезновения, по выводам экспертов. Подозреваемого задержали 13 марта - в день похорон девочки. Среди местных ходили слухи, что имел судимость за изнасилование маленького мальчика. После отбытия наказания вернулся в село.