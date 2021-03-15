Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом

7-летняя Мария Борисова из села Счастливое Алешковского района Херсонской области проживала с матерью Ольгой и братом 10-летним Сергеем. Отец 2 года, как не живет с семьей, но с детьми общался. Фото: facebook.com/groups/236820813600354

Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Алешковского района Херсонской области якобы имел судимость за изнасилование.

Такую информацию сообщила волонтер Екатерина Головачева, которая принимала участие в поисках пропавшей девочки.

"У меня были подозрения, что это может быть он. Он ранее судимый за изнасилование. В поисках девочки вместе с местными он не участвовал. Что-то мне подсказывало, что это он", - говорит Екатерина.

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Подозреваемый - 52-летний односельчанин Марии, который жил с ней на одной улице. Как рассказали местные жители, он приходил на прощание с ребенком, а вернувшись домой, попытался покончить с собой.

7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. В тот день играла с соседскими детьми и 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта около 17:30. Побежала туда, чтобы встретить папу с работы. Он должен был привезти ей подарок к 8 Марта. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Тело нашли 11 апреля в недострое недалеко от дома, где жила девочка. Была изнасилована и задушена в день исчезновения, по выводам экспертов. Подозреваемого задержали 13 марта - в день похорон девочки.