Убийство Марии Борисовой: о подозреваемом рассказал родственник

В селе Счастливое Херсонской области 7 марта исчезла 7-летняя Мария Борисова. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний местный житель. Его причастность установили с помощью ДНК. Фото: скриншот с видео

В селе Счастливом Алешковского района Херсонской области, где изнасиловали и убили 7-летнюю Марию Борисову, люди до сих пор напуганы. Мнения относительно подозреваемого среди местных разделились. Большинство верит, что 62-летний Николай виновен. Есть и такие, которые его защищают.

Николай жил один. Взрослые сыновья выехали в Россию, а 3-4 года назад бросила жена - поехала к сыновьям. Николай перебивался временными заработками, копал могилы. Держал большое хозяйство - гуси, кролики. Но сильно злоупотреблял спиртным. Об этом рассказал его родственник Анатолий Довгановский.

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"Почти не общались из-за его любви к водке. Очень сильно пил. А тогда дебоширил. В страхе держал весь дом. Но как трезвый - хороший человек, безотказный. Помочь - всегда. Семья от него сбежала в прямом смысле. Дети разъехались сначала, а потом и жена", - рассказал Довгановский.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Если его вину докажут - могут посадить пожизненно.

11 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову. Тело, завязанное в полимерный мешок, подбросили в недостроенный сарай недалеко от дома ребенка. Машу изнасиловали и задушили руками, установили эксперты. Она исчезла 7 марта, когда играла с 10-летним братом и соседскими детьми на улице. Ее круглосуточно искали около полутысячи человек.