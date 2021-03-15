Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом

 
Ексклюзивы
1/5
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 351
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 2295
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 135
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 495
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2484
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1107
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 522
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2871
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1449
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 20475
Фото
Все фото
5
4
9
4
16
Подозреваемому ребенка с Херсонщине светит пожизненное
Подозреваемому ребенка с Херсонщине светит пожизненное
Похитили, убили и закопали: осудили убийц украинского журналиста
Похитили, убили и закопали: осудили убийц украинского журналиста
Пьяный водитель внедорожника убил двух людей - жуткие фото аварии
Пьяный водитель внедорожника убил двух людей - жуткие фото аварии
5 рабочих упали с 7-метровой высоты вместе с бетонной плитой
5 рабочих упали с 7-метровой высоты вместе с бетонной плитой
Убийство 7-летней девочки на Херсонщине: все подробности трагедии
Убийство 7-летней девочки на Херсонщине: все подробности трагедии
Видео
Все видео
Водитель "под кайфом" на большой скорости разнес кафе: видео аварии
Водитель "под кайфом" на большой скорости разнес кафе: видео аварии
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
17-летний парень умер посреди улицы
17-летний парень умер посреди улицы
В столице переполненная маршрутка объехала пробку по тротуару
В столице переполненная маршрутка объехала пробку по тротуару
В больнице подрались врач и пациент - конфликт попал на видео
В больнице подрались врач и пациент - конфликт попал на видео
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 756
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2655
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 378
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 396
Колонка
14 марта 2021
Просмотров: 603
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
понедельник, 15 марта 2021 12:41

Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом

  Комментировать
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом
В Счастливом на Херсонщине похоронили 7-летнюю Марию Борисову. Исчезла 7 марта. Через 4 дня нашли ее тело. Была изнасилована и задушена, по результатам экспертизы. Подозреваемого задержали. Фото: tsn.ua

В селе Счастливое Алешковского района Херсонской области люди не могут отойти от шока после убийства 7-летней Марии Борисовой. Подозреваемого зовут Николай В. О нем рассказывают неохотно. Говорят, о подозрении ему и задержания ничего не знали, из села его вывозили тайно.

Также появилась новая версия исчезновения Марии. Ее отец, Андрей, в тот день никуда не ездил на работу, по его словам. А если и ездил, то не возвращался вечерним рейсом автобуса, который якобы бегала встречать Маша. Говорят, накануне ее исчезновения мужчина выпивал у подозреваемого дома. Маша об этом знала. И 7 марта пошла к Николаю, чтобы спросить, не видел ли ее отца. Мужчина был дома один, пьяный. Об этом Gazeta.ua рассказала местная жительница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемый молчит, а мать - не причастна: новые подробности громкого убийства ребенка на Херсонщине

Известно, что в Счастливом Николай жил давно. Переехал из России. Имел жену и 2-х сыновей. Также у него есть взрослая дочь. Постоянной работы не имел, перебивался временными заработками, часто пил.

"У него было двое сыновей, они учились в нашей школе. Потом жена ушла. Сыновья вроде как уехали жить в Россию", - рассказывает женщина.

Есть информация, что много лет назад Николай изнасиловал в селе маленького мальчика ершиком для унитаза, за что получил срок. Отбыв наказание, вернулся в село. Мальчик, который стал его жертвой, уже взрослый. После пережитого получил инвалидность по психическому заболеванию. В полиции эту информацию пока не подтверждают и не опровергают, ссылаясь на то, что следствие продолжается.

7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. В тот день играла с соседскими детьми и 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта около 17:30. Якобы побежала туда, чтобы встретить отца с работы. Он должен был привезти ей подарок к 8 Марта. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Тело нашли 11 марта в недострое недалеко от дома, где жила Мария. Была изнасилована и задушена в день исчезновения, по выводам экспертов. Подозреваемого задержали 13 марта - в день похорон девочки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
марта

Похитили, убили и закопали: осудили убийц украинского журналиста

Самое читаемое
В Чернобыле &quot;оживают&quot; реки - невероятные фото
В Чернобыле "оживают" реки - невероятные фото
4
 Просмотров: 13113
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
6
 1 Просмотров: 10242
&quot;Настю уже паковали в черный мешок&quot; - Анастасии Кочетковой с украинского автобуса нужна срочная помощь
"Настю уже паковали в черный мешок" - Анастасии Кочетковой с украинского автобуса нужна срочная помощь
 Просмотров: 8073
Прощаются с 7-летней девочкой, которую похитили, изнасиловали и задушили
Прощаются с 7-летней девочкой, которую похитили, изнасиловали и задушили
 Просмотров: 7911
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом Просмотров: 7272
Происшествия
Подозреваемому ребенка с Херсонщине светит пожизненное
Подозреваемому ребенка с Херсонщине светит пожизненное
5
 Просмотров: 27
Хакеры из Киева "обчистили" компании на 5 млн 
Хакеры из Киева "обчистили" компании на 5 млн  Просмотров: 90
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой Просмотров: 1108
Мать не против: 8-летняя девочка завела отношения с 13-летним блогером
Мать не против: 8-летняя девочка завела отношения с 13-летним блогером Просмотров: 1386
Подозреваемый молчит, а мать - не причастна: новые подробности громкого убийства ребенка на Херсонщине
Подозреваемый молчит, а мать - не причастна: новые подробности громкого убийства ребенка на Херсонщине Просмотров: 2151
Больше всего комментируют
8
Днепр перегородили дамбой рекордных размеров
6
Зеленского будут выдвигать на второй срок
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
3
При каких условиях Зеленский возьмет в союзники Порошенко
1
"Борьбой с олигархами Зеленский отрицает свое существование" - политолог
Голосов: 717
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть