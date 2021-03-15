Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом

В Счастливом на Херсонщине похоронили 7-летнюю Марию Борисову. Исчезла 7 марта. Через 4 дня нашли ее тело. Была изнасилована и задушена, по результатам экспертизы. Подозреваемого задержали. Фото: tsn.ua

В селе Счастливое Алешковского района Херсонской области люди не могут отойти от шока после убийства 7-летней Марии Борисовой. Подозреваемого зовут Николай В. О нем рассказывают неохотно. Говорят, о подозрении ему и задержания ничего не знали, из села его вывозили тайно.

Также появилась новая версия исчезновения Марии. Ее отец, Андрей, в тот день никуда не ездил на работу, по его словам. А если и ездил, то не возвращался вечерним рейсом автобуса, который якобы бегала встречать Маша. Говорят, накануне ее исчезновения мужчина выпивал у подозреваемого дома. Маша об этом знала. И 7 марта пошла к Николаю, чтобы спросить, не видел ли ее отца. Мужчина был дома один, пьяный. Об этом Gazeta.ua рассказала местная жительница.

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Известно, что в Счастливом Николай жил давно. Переехал из России. Имел жену и 2-х сыновей. Также у него есть взрослая дочь. Постоянной работы не имел, перебивался временными заработками, часто пил.

"У него было двое сыновей, они учились в нашей школе. Потом жена ушла. Сыновья вроде как уехали жить в Россию", - рассказывает женщина.

Есть информация, что много лет назад Николай изнасиловал в селе маленького мальчика ершиком для унитаза, за что получил срок. Отбыв наказание, вернулся в село. Мальчик, который стал его жертвой, уже взрослый. После пережитого получил инвалидность по психическому заболеванию. В полиции эту информацию пока не подтверждают и не опровергают, ссылаясь на то, что следствие продолжается.

7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. В тот день играла с соседскими детьми и 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта около 17:30. Якобы побежала туда, чтобы встретить отца с работы. Он должен был привезти ей подарок к 8 Марта. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Тело нашли 11 марта в недострое недалеко от дома, где жила Мария. Была изнасилована и задушена в день исчезновения, по выводам экспертов. Подозреваемого задержали 13 марта - в день похорон девочки.