Убийство мальчика: жена подозреваемого рассказала подробности

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Жена подозреваемого Владимира Петровца Ольга сомневается в причастности мужа к убийству 5-летнего Кирилла Тлявова.

Утверждает, что большую часть времени он провел с 8-летними дочками-близнецами. Кормил их мороженым, водил в пиццерию, пишет segodnya.ua.

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"В обед Вова и Ваня (Приходько) отдали детей бабушкам и поехали на ту поляну. Нетрезвый мужчина был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен днем. Не знаю, стрелял ли мой муж или нет. Ведь там было еще несколько человек", - сказала Ольга.

Семья мальчика требует для мужчин сурового наказания.

Полицейские 42-летний Владимир Петровец и 31-летний Иван Приходько смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, когда стреляли по жестянкам. Это произошло 31 мая во Переяславе-Хмельницком Киевской области. Оба правоохранители возможно были пьяными. Ребенка доставили в реанимационное отделение местной больницы. Диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, внутримозговую гематому и перелом височной кости. 3 июня Кирилл умер.