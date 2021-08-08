Убийство майдановца Вербицкого: оного из подозреваемых вернули за решетку

В январе 2014 года Юрия Вербицкого похитили с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток бросили в лесу. От полученных травм он скончался. Фото: nebesnasotnya.in.ua

Обвиняемого по делу похищения Юрия Вербицкого и Игоря Луценко - Сергея Мыслывого - взяли под стражу.

Такое решение вынес Печерский суд Киева в воскресенье, 8 августа, сообщила журналистка Татьяны Безрук в Facebook.

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"Только-что Печерский суд Киева принял обвиняемого по делу похищения Юрия Вербицкого и Игоря Луценко Сергея Мыслывого под стражу. Это новое подозрение - за организацию преступной группировки", - сообщила журналистка.

Ранее Мыслывый вместе с другим обвиняемым по делу - Иваном Новотным - вышли из Лукьяновского СИЗО по иному подозрению.

7 августа истекла мера пресечения в отношении обвиняемых по делу похищения Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Непосредственные исполнители Сергей Мыслывый и Иван Новотный, которых также подозревают в убийстве Вербицкого, ночью вышли на свободу. Дело в том, что судьи по делу похищения и пыток решили "сходить дружно в отпуск" именно тогда, когда заканчивалась мера пресечения у двух обвиняемых.