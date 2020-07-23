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четверг, 23 июля 2020 15:58

Убийство Кирилла Тлявова: суд отклоняет большинство доказательств

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Убийство Кирилла Тлявова: суд отклоняет большинство доказательств
Кирилл Тлявов умер от выстрела в голову. Фото: Facebook/Т. Тлявова

22 июля во Переяславе суд по сути рассматривал дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, которое произошло более года назад. Тогда пьяные полицейские стреляли в банки и попали в ребенка, который гулял рядом на улице. Мальчик умер в больнице в Киеве.

Народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун была на заседание и сообщила, что большую часть доказательств суд не принимает во внимание по ряду процессуальных ошибок, пишет ТСН.

"Сейчас происходит судебное заседание уже по сути дела, пока рассматривают допустимость доказательств, собранных в процессе следствия. Из того, что я увидела за первые 2 часа, это то, что сторона обвинения предоставила доказательства по делу и половину из них сторона защиты подозреваемых оспаривает. В этих аргументах есть ряд процессуальных ошибок различного рода. Например, собраны биологические образцы одного подозреваемого, а дата рождения указана другое. Протоколы о проведении следственных экспериментов вполовину не заполнены, поэтому суд не может принимать во внимание такие протоколы со свободными сроками. Ошибок очень много", - рассказала Совсун.

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Адвокаты и юристы, с которыми она консультировалась, говорят, что обжалование доказательств со стороны подозреваемых являются легитимными.

"Мы консультировались с юристами и адвокатами и они говорят, что часть упреков со стороны подозреваемых являются легитимными, потому что есть процессуальные ошибки в том, как были собраны и оформления доказательства. И это действительно дает основания суду не принимать во внимание большую часть таких доказательств. Это является свидетельством или халатности со стороны ГБР, проводившего следствие, или сознательные действия, чтобы невозможно было доказать в суде".

Совсун также отметила, что вопрос по этому поводу есть и к прокурору, и к адвокатам пострадавшей стороны, которые изучали материалы дела и доказательства.

"Есть вопросы также и к прокурору, который должен проверить, в каком состоянии доказательства. Прокурор, откровенно, очень вяло отвечает на обращения суда. Вопрос к адвокатам потерпевших также возникают, потому что они же тоже просматривали материалы дела и не высказывали возражений и не настаивали на том, чтобы иначе были проведены следственные действия", - заявила народная избранница.

31 мая в прошлом году в Переяславле на Киевщине был смертельно ранен выстрелом в голову 5-летний Кирилл Тлявов. Через трое суток мальчик умер в столичной больнице.

Получил пулю, когда со старшим братом играл возле своего двора. Смертельный выстрел совершил уже бывший работник патрульной полиции Иван Приходько, по версии следствия. В тот день с коллегой Владимиром Петровцом, его несовершеннолетним сыном и другом Дмитрием Кривошеем в нерабочее время стреляли по жестяных банках во дворе.

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