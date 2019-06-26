Убийство Кирилла Тлявова: полиция причастна к уничтожению доказательств - адвокат

Кирилл Тлявов. Фото: УНН.

Адвокат семьи застреленного Кирилла Тлявова Андрей Левковец заявил, что полиция способствовала уничтожению доказательств по делу убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

"Есть претензии как к Национальной полиции, так и в Государственный бюро расследований, которое сейчас ведет следствие по убийству ребенка. Стреляли из огнестрельного оружия по меньшей мере 3 человека, а возможно и четверо, включая несовершеннолетним лицом. Однако следствие выдвинуло подозрение только двум - полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцю", - говорит Андрей Левковец УНИАН.

По словам адвоката, подозрение должно быть вручена также и Кривошею и несовершеннолетнему Станиславу Приходько - за хулиганство, а Приходько-старшему основания вручить также подозрение о вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.

"Обращался по этому поводу в следственные Государственного бюро расследований, однако никакого ответа не получил, так же как не получил ее на адвокатские обращение о проведении дополнительных допросов, сбора дополнительных доказательств, которые бы помогли определить, кто именно выстрелил в ребенка. ГБР просто молчит, даже не имеет отказов, которые мы могли обжаловать в суде ", - отметил адвокат.

Андрей Левковец добавляет, что у него есть претензии к Нацполиции. Из-за ее бездеятельность было потеряно важные доказательства в первые часы после злочину.Не была проведена экспертиза на состояние опьянения подозреваемых и экспертизу на наличие на руках остатка пороха.

"Непонятно, почему было фактически потеряно оружие, и это при том, что именно полицейские задержали подозреваемых. Они знали о месте преступления, оружие было уже потеряно, хотя подозреваемые до приезда правоохранителей не знали, что в отношении них проводятся следственные действия. Мы считаем, что либо с разрешения пение рабочих полиции, либо сами сотрудники сообщили родственников подозреваемых или других лиц, спрятали оружие, чтобы виновные не были привлечены к ответственности ", - подчеркнул адвокат.

Левковец публично обратился к президенту Украины с просьбой и требованием обеспечить соблюдение конституционного права семьи Тлявових справедливого следствия, суда и неотвратимости наказания виновных в убийстве ребенка.

"Мы не просим президента давить на правоохранителей, склонять их к принятию определенных решений, но просим обеспечить надлежащее функционирование системы", - подчеркнул Левковец.

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31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой больницы доставлены мальчика с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой. Сначала сообщалось, что мальчик поскользнулся и ударился головой о камень. Однако во время медицинской операции выяснилось, что ребенок пострадал в результате пулевого ранения. Подозреваемыми оказались двое полицейских, которые были навеселе и устроили стрельбу ради забавы. В ночь на воскресенье глава Нацполиции Сергей Князев сообщил об их задержании. Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.