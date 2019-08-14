Убийство и самоубийство под Одессой: показали кадры с места преступления

Фото: od.npu.gov.ua

В полиции показали фото и видео с места убийства и самоубийства супругов в Любашевке Одесской области.

О том, что в доме соседей обнаружены их тела с огнестрельными ранениями, в полицию сообщил местный житель. Рядом с телом 46-летнего хозяина дома лежало предполагаемое орудие преступления - его охотничье ружье, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"При опросе односельчан погибших супругов, выяснили, что 38-летняя женщина часто страдала от безосновательной ревности и скандалов мужа, которые тот устраивал, злоупотребляя водкой", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Выясняют все обстоятельства преступления.

В поселке Любашевка Одесской области мужчина застрелил 38-летнюю жену, а потом и себя. Трагедия произошла ночью 14 августа.