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среда, 14 августа 2019 17:17

Убийство и самоубийство под Одессой: показали кадры с места преступления
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В Одесской области мужчина застрелил жену, а потом себя. Тела обоих нашел сосед
Фото: od.npu.gov.ua
В Одесской области мужчина застрелил жену, а потом себя. Тела обоих нашел сосед
В Одесской области мужчина застрелил жену, а потом себя. Тела обоих нашел сосед

В полиции показали фото и видео с места убийства и самоубийства супругов в Любашевке Одесской области.

О том, что в доме соседей обнаружены их тела с огнестрельными ранениями, в полицию сообщил местный житель. Рядом с телом 46-летнего хозяина дома лежало предполагаемое орудие преступления - его охотничье ружье, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"При опросе односельчан погибших супругов, выяснили, что 38-летняя женщина часто страдала от безосновательной ревности и скандалов мужа, которые тот устраивал, злоупотребляя водкой", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Выясняют все обстоятельства преступления.

В поселке Любашевка Одесской области мужчина застрелил 38-летнюю жену, а потом и себя. Трагедия произошла ночью 14 августа.

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Дата
14
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