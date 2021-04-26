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понедельник, 26 апреля 2021 15:37

Убийство и изнасилование 7-летней Марии Борисовой: что будет с делом

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Дело об изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой из Счастливого на Херсонщине будет закрыто в связи со смертью единственного подозреваемого - 62-летнего Николая. Он повесился в следственном изоляторе.

Еще продолжаются необходимые следственные действия. В частности, устанавливаются все обстоятельства смерти подозреваемого, сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Татьяна Скуба.

Автор: t.me/mvs_ukraine
  7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний Николай. В день похорон девочки порезал вены. А через 48 дней - повесился в СИЗО
7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний Николай. В день похорон девочки порезал вены. А через 48 дней - повесился в СИЗО

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"После проведения всех необходимых следственных действий и экспертиз досудебное расследование по делу будет закрыто в связи со смертью потерпевшего. Сроки закрытия дела следствие не называет", - говорит Татьяна Скуба.

В рамках производства был назначен ряд экспертиз. В том числе и судебно-психиатрическая. Ее провели. Но результаты пока не известны. Был ли вменяемым подозреваемый - в полиции пообещали обнародовать позже.

62-летний Николай из Счастливого на Херсонщине, который был единственным подозреваемым в изнасиловании и убийстве односельчанку 7-летней Марии Борисовой, повесился в СИЗО. В петле его нашел сокамерник на рассвете 23 апреля. Причастность Николая к преступлению установили с помощью вещественных доказательств и ряда экспертиз, в том числе ДНК. Позже он и сам признался в содеянном. Но перед самоубийством якобы оставил записку, в которой просил прощения у дочери и еще раз настаивал на невиновности.

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26
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