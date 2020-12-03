Убийство Гандзюк: осужденный Павловский вышел на свободу

Бывшего помощника нардепа Игоря Павловского признали виновным в сокрытии преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк. И назначили наказание с испытательным сроком. Он уже вышел на свободу. Фото: FACEBOOK.COM/WATCHERSDOTMEDIA

Осужденный за сокрытие преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский вышел на свободу.

Он оставался под стражей по двум другим обвинениям - создание преступной организации на Херсонщине и угон транспортных средств. 24 ноября истек срок содержания под стражей и не был продлен прокуратурой. Эту информацию подтвердил адвокат фигуранта Владимир Сергет, передает hromadske.

В Офисе генерального прокурора не прокомментировали эту информацию.

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Также на свободе оказался водитель Павловского и свидетель по делу Гандзюк Валерий Одинцов, который проходил подозреваемым по делу об угоне транспортных средств. Он заключил сделку со следствием. Об этом свидетельствует решение суда.

Игорь Павловский заключил сделку со следствием и дал показания по делу Екатерины Гандзюк относительно вероятных заказчика и организатора преступления - Владислава Мангера и Алексея Левина (Москаленко). 16 октября Приморский райсуд Одессы вынес ему приговор. Павловского признали виновным в сокрытии преступления. Присудили два года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком один год.