Убийство Дианы Хриненко: известно, что изъяли при обыске у подозреваемого

Школьница Диана Хриненко исчезла ночью 25 августа прошлого года. Фото - ТСН

В деле об убийстве 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области ведется следствие.

Стало известно, что изъяли при обыске у подозреваемого в убийстве Николая Середницкого. Это автомобильный чехол, сапа и лопата, которые были в салоне, спортивные штаны и окурок, который валялся рядом с авто, указано в Едином реестре судебных дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемый в убийстве Дианы Хриненко просился на волю

Все изъятое, по решению Ленинского суда, направлено на экспертизу.

Специалисты должны установить, есть ли на изъятом кровь и принадлежность ее человеку или животному.

Диана исчезла в ночь на 25 августа прошлого года. Пошла на праздник ко Дню Независимости и не вернулась. По дороге домой разговаривала по телефону со своим парнем. Успела сказать, что у нее из головы идет кровь. Утром родные нашли в 300 м от дома ее разбитый телефон и капли крови, которые вели к трассе. На след Николая следователи вышли в конце июня. Прятался в Польше. 13 августа там его задержали местные правоохранители.