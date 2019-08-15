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четверг, 15 августа 2019 15:02

Убийство Дианы Хриненко: что говорит подозреваемый

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Убийство Дианы Хриненко: что говорит подозреваемый
Подозреваемого в убийстве 16-летней Дианы Хриненко задержали почти через год. Фото - facebook.com/suspilne.kropyvnytskyi

В Ленинском райсуде Кропивницкого продолжают избирать меру пресечения подозреваемому в убийстве 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знамьянкського района.

28-летний Николай Середницкий не считает себе виновным. Говорит, имеет двух свидетелей, что он не был в день убийства девушки в Субботцах. Это его сожительница и соседка, передает UA: Кропивницкий.

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Поэтому адвокат подозреваемого Александр Урсаленко просит домашний арест для своего клиента.

Прокурор настаивает на содержании под стражей без права внесения залога.

На подозреваемого полиция вышла 1,5 месяца назад. Установили, что 28-летний Николай Середницкий находится в Польше с нарушением таможенного законодательства. При пересечении границы был задержан польской полицией.

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